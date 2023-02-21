Путин призвал к деофшоризации экономики

Президент Путин призвал правительство принять меры для деофшоризации экономики

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Трансляцию выступления ведет Первый канал.

Он попросил правительство в контакте с парламентом страны предложить соответствующие меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации.

«Бизнес, прежде всего в ключевых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — указал Путин.

Кроме того, глава государства объявил, что отечественная экономика сумела преодолеть риски. «Стратегическая задача — вывести нашу экономку на новые рубежи», — констатировал он.

Также во время послания президент заявил, что Россия смогла добиться снижения безработицы, а рынок труда стал более комфортным, чем был ранее.