Путин призвал к деофшоризации экономики
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Трансляцию выступления ведет Первый канал.
Он попросил правительство в контакте с парламентом страны предложить соответствующие меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации.
«Бизнес, прежде всего в ключевых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — указал Путин.
Кроме того, глава государства объявил, что отечественная экономика сумела преодолеть риски. «Стратегическая задача — вывести нашу экономку на новые рубежи», — констатировал он.
Также во время послания президент заявил, что Россия смогла добиться снижения безработицы, а рынок труда стал более комфортным, чем был ранее.