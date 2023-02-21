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12:54, 21 февраля 2023Экономика

Путин объявил о преодолении рисков в экономике

Президент России Путин: отечественная экономика преодолела все риски

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил, что отечественная экономика сумела преодолеть риски. Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Первого канала.

«Стратегическая задача — вывести нашу экономку на новые рубежи», — констатировал он. По словам президента, на новый цикл развития экономики есть все возможности для прорыва по многим направлениям. «Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», — добавил глава государства.

Также во время выступления Путин отметил, что ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента. Он напомнил, что эксперты предрекали российской экономике спад до 20 процентов.

По его словам, экономика и госуправление в России оказались прочнее, чем ожидали западные страны, когда вводили санкции.

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Платон Щукин
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