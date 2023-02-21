Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:49, 21 февраля 2023Россия

В Госдуме призвали отказаться от «оболванивающего» ЕГЭ

Депутат Госдумы Хамзаев призвал отменить «оболванивающий» ЕГЭ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в России стоит отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ). Свою позицию он высказал агентству РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал заявление президента Владимира Путина о необходимости вернуться к традиционному для страны сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. «Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — сказал депутат.

15 декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год. Из него следует, что основной этап сдачи выпускного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен 26 мая пройдет по географии, литературе и химии, 29 мая — по русскому языку. ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — он пройдет 19 и 20 июня.

Минимальными для приема в вузы на 2023-2024 год стали 40 баллов по ЕГЭ для русского языка, литературы и географии, 39 баллов для математики, физики, биологии и химии, 35 баллов для истории, 30 баллов для иностранного языка, 44 балла для информатики и 45 баллов для обществознания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в ДСНВ
В центре Москвы жилец поджег гостиницу
Шведский лыжник назвал странным появление россиян в видео о чемпионате мира
В Госдуме призвали отказаться от «оболванивающего» ЕГЭ
Тело 15-летнего школьника нашли в заброшенном здании в Подмосковье
Разработчик решил удалить игру Angry Birds из Google Play
Сенатор прокомментировал выступление Байдена в Варшаве
В Крыму указали на необходимость расширить границы спецоперации до Одессы
Власти Италии заявили о готовности оказывать всестороннюю поддержку Украине
США на текущей неделе введут новые антироссийские санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.