В Госдуме призвали отказаться от «оболванивающего» ЕГЭ

Депутат Госдумы Хамзаев призвал отменить «оболванивающий» ЕГЭ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в России стоит отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ). Свою позицию он высказал агентству РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал заявление президента Владимира Путина о необходимости вернуться к традиционному для страны сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. «Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — сказал депутат.

15 декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год. Из него следует, что основной этап сдачи выпускного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен 26 мая пройдет по географии, литературе и химии, 29 мая — по русскому языку. ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — он пройдет 19 и 20 июня.

Минимальными для приема в вузы на 2023-2024 год стали 40 баллов по ЕГЭ для русского языка, литературы и географии, 39 баллов для математики, физики, биологии и химии, 35 баллов для истории, 30 баллов для иностранного языка, 44 балла для информатики и 45 баллов для обществознания.

