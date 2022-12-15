В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год

В России утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Соответствующий документ утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Из приказа следует, что основной этап сдачи выпускного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен 26 мая пройдет по географии, литературе и химии, 29 мая — по русскому языку.

Математику базового и профильного уровней школьники будут сдавать 1 июня, историю и физику — 5 июня, говорится в документе. 8 июня состоится ЕГЭ по обществознанию, 13 июня — по биологии и иностранному языку (письменная часть), 16 и 17 июня также пройдет экзамен по иностранному языку (устная часть). ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — он пройдет 19 и 20 июня.

15 декабря также опубликовали официальные даты сдачи ОГЭ в 2023 году. Досрочно экзамены можно будет сдать с 21 апреля по 16 мая, в основной период — с 24 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября.