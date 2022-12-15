Появились официальные даты сдачи ОГЭ в 2023 году

Рособрнадзор и Минпросвещения опубликовали приказ с датами ОГЭ для школьников в 2023 году

Рособрнадзор и Министерство просвещения обнародовали приказ, в котором названы официальные даты сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2023 году. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что ОГЭ пройдет с 21 апреля по 1 июля. Досрочно экзамены можно будет сдать с 21 апреля по 16 мая, в основной период — с 24 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Основной этап сдачи ОГЭ у школьников начнется 24 мая — тогда сдавать ОГЭ будут те, кто выбрал сдавать историю, физику или биологию, 30 мая пройдет экзамен по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня — по иностранным языкам. 6 июня состоится ОГЭ по русскому языку, 9 июня — по математике, 14 июня — по литературе.

В октябре министерство просвещения России и Федеральная служба по надзору в сфере образования утвердили проекты совместных приказов о расписании ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на 2023 год. Тогда планировалось, что в 2023 году ОГЭ в досрочный период будут сдавать с 21 апреля по 16 мая, в основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начнутся в 10 утра.