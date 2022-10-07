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Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

Минпросвещения опубликовало проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год

Фото: Официальный сайт Рособрнадзора

Министерство просвещения России и Федеральная служба по надзору в сфере образования утвердили проекты совместных приказов о расписании ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на 2023 год. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Согласно приказу, досрочный период Единого государственного экзамена для выпускников пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной период — с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период назначен на даты с 6 по 19 сентября.

ЕГЭ традиционно начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по информатике и ИКТ будет проходить в два дня, как и аттестация по иностранному языку. ЕГЭ по русскому языку запланирован на 29 мая, по математике — 1 июня.

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В 2023 году ОГЭ в досрочный период планируется сдавать с 21 апреля по 16 мая, в основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Итоговая аттестация для девятиклассников начнется с экзамена по истории, физики и биологии. Русский, согласно проекту, школьники сдадут 6 июня, математику — 9 июня.

ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начнутся в 10 утра. Ученикам выпускных классов можно иметь с собой линейки, непрограммируемые калькуляторы (для экзаменов по физике) и орфографический словарь по литературе.

В сентябре в России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы. Чтобы поступить в вуз в следующем году, необходимо сдать: русский язык, литературу и географию — на 40 баллов; математику, физику, биологию и химию — на 39 баллов. 35 баллов нужно набрать на экзамене по истории, 30 баллов — по иностранному языку, 44 — по информатике и 45 — по обществознанию.

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Анастасия Шейкина
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