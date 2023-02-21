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11:42, 21 февраля 2023Ценности

Лицо 55-летней Николь Кидман без макияжа восхитило фанатов

Внешность 55-летней Николь Кидман без макияжа на фото с тренировки восхитила фанатов

Кадр: Daily Mail

Австралийская и американская актриса Николь Кидман попала в объектив папарацци во время тренировки и восхитила фанатов своей внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

55-летнюю знаменитость сфотографировали в парке Сиднея, где она в одиночестве занималась спортом. Телезвезда была одета в фиолетовую облегающую футболку, синие бриджи и кроссовки. При этом ее волосы были собраны в низкий небрежный хвост, а на лице отсутствовал макияж.

Читатели издания оценили внешний вид Кидман в многочисленных комментариях под опубликованными изображениями. «Выглядит круто», «Красивое тело», «Настоящее и красивое лицо», «Такая худая», «Красотка», — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2022 года Николь Кидман купила шляпу за семь миллионов рублей. Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, после которого состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер Хью Джекман. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).

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Майя Пономаренко
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