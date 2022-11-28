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15:53, 28 ноября 2022Ценности

Николь Кидман купила шляпу за шесть миллионов рублей

Актриса Николь Кидман купила шляпу актера Хью Джекмана за шесть миллионов рублей

Фото: Ismael Rosas / Globallookpress.com

Австралийская и американская актриса Николь Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей. Соответствующий видеоролик появился в Twitter-аккаунте актера.

Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, в котором одну из главных ролей исполнял Джекман. После спектакля состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей). «Я тебя люблю. Я люблю Бродвей. И я люблю то, что делают Broadway Cares. И я также хочу сказать, что это шоу необыкновенное», — сказала звезда, выйдя на сцену.

В свою очередь Джекман также сказал несколько приятных слов своей коллеге. «Я знаю Николь почти 30 лет. Я работал с ней. Могу сказать, что для меня это не было неожиданностью. Она одна из самых щедрых людей, которых я знаю», — высказался он.

В октябре сообщалось, что дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви собиралась купить украшение люксового бренда за миллионы рублей на аукционе. Десятилетняя знаменитость вместе с матерью и отцом, рэпером Jay Z, посетила мероприятие Wearable Art, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Блю Айви приняла участие в торгах, предложив 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей) за бриллиантовые серьги дизайнера Лоррейна Шварца.

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Мария Винар
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