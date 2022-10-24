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16:52, 24 октября 2022Ценности

10-летняя дочь Бейонсе собралась купить украшение за миллионы рублей на аукционе

10-летняя дочь Бейонсе Блю Айви собралась купить серьги за 4,9 миллиона рублей на аукционе

Фото: Allen Berezovsky / Getty Images

Дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви собралась купить украшение люксового бренда за миллионы рублей на аукционе. Об этом сообщает Independent.

10-летняя знаменитость вместе с матерью и отцом, рэпером Jay Z, посетила мероприятие Wearable Art, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Отмечается, что организатором ежегодного благотворительного вечера выступает бабушка девочки — 68-летняя Тина Ноулс-Лоусон. В текущем году ведущей аукциона стала актриса Кики Палмер.

Известно, что Блю Айви приняла участие в торгах, предложив 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей) за бриллиантовые серьги дизайнера Лоррейна Шварца. Однако в конечном счете ювелирное изделие досталось основательнице Mielle Organics Монике Родригес, которая перебила ставку дочери Бейонсе, увеличив цену до 105 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).

В апреле появилась информация, что один из крупнейших голубых бриллиантов был продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге. За камень весом 15,1 карата (3.02 грамма) боролись участники из Лондона, Гонконга и Пекина, делая ставки по телефону. Драгоценность ушла с молотка за 57,5 миллиона долларов (3,5 миллиарда рублей). Имя покупателя не разглашается.

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Майя Пономаренко
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