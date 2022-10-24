10-летняя дочь Бейонсе собралась купить украшение за миллионы рублей на аукционе

10-летняя дочь Бейонсе Блю Айви собралась купить серьги за 4,9 миллиона рублей на аукционе

Дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви собралась купить украшение люксового бренда за миллионы рублей на аукционе. Об этом сообщает Independent.

10-летняя знаменитость вместе с матерью и отцом, рэпером Jay Z, посетила мероприятие Wearable Art, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Отмечается, что организатором ежегодного благотворительного вечера выступает бабушка девочки — 68-летняя Тина Ноулс-Лоусон. В текущем году ведущей аукциона стала актриса Кики Палмер.

Известно, что Блю Айви приняла участие в торгах, предложив 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей) за бриллиантовые серьги дизайнера Лоррейна Шварца. Однако в конечном счете ювелирное изделие досталось основательнице Mielle Organics Монике Родригес, которая перебила ставку дочери Бейонсе, увеличив цену до 105 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).

В апреле появилась информация, что один из крупнейших голубых бриллиантов был продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге. За камень весом 15,1 карата (3.02 грамма) боролись участники из Лондона, Гонконга и Пекина, делая ставки по телефону. Драгоценность ушла с молотка за 57,5 миллиона долларов (3,5 миллиарда рублей). Имя покупателя не разглашается.

