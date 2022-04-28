В Гонконге продали один из крупнейших голубых бриллиантов

На аукционе Sotheby's в Гонконге продали бриллиант The De Beers Cullinan Blue за $57,5 млн

Бриллиант ярко-голубого цвета The De Beers Cullinan Blue продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,5 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, драгоценный камень весом 15,1 карата (3,02 грамма) стал самым крупным бриллиантом такого цвета, когда-либо выставлявшимся на торги. Основными конкурентами стали участники аукциона из Лондона, Гонконга и Пекина, предлагавшие свои ставки по телефону. Уточняется, что победителем стал участник из Лондона. Имя покупателя не разглашается.

Генеральный директор De Beers Group Брюс Кливер заявил, что этот бриллиант является «одним из лучших, которые когда-либо видела компания». Бриллиант The De Beers Cullinan Blue был получен из алмаза весом 39,3 карат (7,86 грамма). Камень добыли в апреле 2021 года на подземной шахте «Куллинан» на северо-востоке ЮАР.

Как отмечает Forbes, ярко-голубые бриллианты такого размера и характеристик необычайно редки. Только пять ярких голубых бриллиантов весом более 10 карат когда-либо выставлялись на аукцион.

Ранее бриллиант с рекордным весом 555,55 карата продали за 321 миллион рублей. Речь идет о драгоценном камне «Энигма» (The Enigma), онлайн-продажа которого была запланировала на 3-9 февраля в Дубае. В результате торгов камень продали за 4,3 миллиона долларов. Покупателем стал американский предприниматель Ричард Харт.