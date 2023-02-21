Количество погибших при пожаре в гостинице в центре Москвы возросло

В результате пожара в гостинице МКМ в центре Москвы погибли четверо взрослых и двое детей

Число погибших при пожаре в гостинице МКМ на Международной улице в центре Москвы возросло до шести. Об этом сообщает

МЧС России в Telegram.

Уточняется, что в результате пожара погибло четверо взрослых, а также двое детей. Кроме того, пострадало девять человек.

«Всего из горящего здания эвакуированы 200 человек», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров. Для спасения людей и борьбы с огнем были задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники. В настоящее время проводится поквартирная проверка внутри здания.

О пожаре в гостинице МКМ стало известно вечером 21 февраля. Предварительно сообщалось, что причиной возгорания стал поджог вещей в коридоре зданий одним из жильцов.