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23:46, 21 февраля 2023Россия

Количество погибших при пожаре в гостинице в центре Москвы возросло

В результате пожара в гостинице МКМ в центре Москвы погибли четверо взрослых и двое детей

Фото: МЧС России

Число погибших при пожаре в гостинице МКМ на Международной улице в центре Москвы возросло до шести. Об этом сообщает
МЧС России в Telegram.

Уточняется, что в результате пожара погибло четверо взрослых, а также двое детей. Кроме того, пострадало девять человек.

«Всего из горящего здания эвакуированы 200 человек», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров. Для спасения людей и борьбы с огнем были задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники. В настоящее время проводится поквартирная проверка внутри здания.

О пожаре в гостинице МКМ стало известно вечером 21 февраля. Предварительно сообщалось, что причиной возгорания стал поджог вещей в коридоре зданий одним из жильцов.

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Марина Совина
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