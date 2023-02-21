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23:01, 21 февраля 2023Россия

В центре Москвы жилец поджег гостиницу

В центре Москвы жилец поджег гостиницу МКМ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В центре Москвы загорелась гостиница МКМ. Об этом сообщает ТАСС.

В экстренных службах заявили, что в результате ЧП на Международной улице пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Выяснилось, что один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития.

Сейчас возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров. Для спасения людей и борьбы с огнем задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники.

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Марина Совина
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