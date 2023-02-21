В центре Москвы жилец поджег гостиницу МКМ

В центре Москвы загорелась гостиница МКМ. Об этом сообщает ТАСС.

В экстренных службах заявили, что в результате ЧП на Международной улице пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Выяснилось, что один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития.

Сейчас возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров. Для спасения людей и борьбы с огнем задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники.

