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Появились подробности гибели троих детей при пожаре в Подмосковье

Дом в Малом Видном, при пожаре в котором заживо сгорели три ребенка, оказался гостиницей

Фото: jabborov.com

Дом в подмосковном Малом Видном, при пожаре в котором заживо сгорели трое детей, оказался гостиницей. Такие подробности стали известны РЕН ТВ.

По данным телеканала, дети погибли в гостинице «Сино». Мать заперла их на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего они не смогли выбраться из здания во время пожара.

Пожар в Подмосковье произошел вечером 11 августа. Возгорание началось на улице Садовой в трехэтажном кирпичном доме, его площадь составила 750 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание ночью. Следователи возбудили два уголовных дела — по статье о причинении смерти по неосторожности, а также по статье об оставлении в опасности.

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Анастасия Шейкина
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