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Трое детей заживо сгорели при пожаре в Подмосковье

В деревне Малое Видное в Подмосковье трое детей заживо сгорели при пожаре

Фото: АГН «Москва»

В деревне Малое Видное в Подмосковье трое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

Там добавили, что информация о пожаре поступила в экстренные службы вечером в четверг, 11 августа. Возгорание началось на улице Садовой в трехэтажном кирпичном доме. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих детей.

Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В тушении участвовали 42 человека и 14 единиц техники. Поздно вечером сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Дело также возбуждено в отношении матери, которая оставила несовершеннолетних в опасности, говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

Ранее в Алтайском крае пожилая россиянка с внуками четырех и семи лет заживо сгорела при пожаре в частном доме. Мать погибших несовершеннолетних пострадала. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования.

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Анастасия Шейкина
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