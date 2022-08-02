Пожилая россиянка с двумя детьми заживо сгорели при пожаре в частном доме

Пенсионерка с двумя внучками заживо сгорели при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Пенсионерка с двумя внучками четырех и семи лет заживо сгорели при пожаре в частном доме в селе Озерки Тальменского район Алтайского края, матери девочек удалось выжить. Об этом сообщила помощник регионального прокурора Мария Антошкина, передает РИА Новости.

Она пояснила, что в ходе тушения пожара были обнаружены тела пожилой россиянки и детей. Мать погибших несовершеннолетних получила повреждения. На место происшествия выезжала прокурор Тальменского района Елена Алтухова.

«По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Тальменского района проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего», — сказала Антошкина.

Позже следователи установили, что погибшая взрослая женщина приходилась девочкам бабушкой. По факту случившегося возбудили дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования.

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