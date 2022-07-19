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Двое россиян заживо сгорели после аварии

В Воронежской области два человека заживо сгорели в машине, еще двое пострадали

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В Богучарском районе Воронежской области автомобиль Lada съехал в кювет и загорелся. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, в машине заживо сгорели два человека, еще двое россиян пострадали. Предварительно, авария произошла, так как водитель легкового автомобиля нарушил ПДД.

Пострадавших доставили в больницу. Медики диагностировали у них телесные повреждения различной степени тяжести. После ДТП сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Астраханской области пятеро россиян заживо сгорели в аварии, которая произошла на трассе Р-22 «Каспий». Водитель Kia выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу грузовик. После столкновения автомобиль отбросило в кювет, и он загорелся.

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Анастасия Шейкина
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