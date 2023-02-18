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21:32, 18 февраля 2023Россия

Из горящей гостиницы в российском городе спасли почти 40 человек

Пожарные спасли из горящей гостиницы в Норильске 38 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС / РИА Новости

Пожарные спасли из загоревшейся гостиницы в Норильске почти 40 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар начался на пятом этаже дома гостиничного типа поздно вечером 18 февраля. «Пожарными спасены по лестничным маршам 38 человек, эвакуированы около 100», — отчитались в ведомстве.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Лая Свердловской области произошел пожар в двухэтажном здании кафе-гостиницы. Возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. Людей вывели из горящего здания до прибытия спасателей, пострадавших нет.

В августе 2022 года в подмосковном Малом Видном при пожаре в гостинице заживо сгорели трое детей. Мать заперла их на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего они не смогли выбраться из здания во время пожара.

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Марина Совина
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