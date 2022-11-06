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03:50, 6 ноября 2022Россия

В России загорелось третье кафе за два дня

В Свердловской области загорелось кафе-гостиница, огонь охватил 2000 квадратных метров
СюжетПожары в России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В России за два дня в третьем кафе произошел крупный пожар. Об очередном возгорании сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар произошел в двухэтажном здании кафе-гостиницы в селе Малая Лая в Свердловской области. Возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров.

Людей вывели из горящего здания до прибытия спасателей, пострадавших нет. С огнем борются 28 пожарных и 11 единиц техники.

В ночь на 6 ноября на горе Ай-Петри в районе поселка Охотничий произошел пожар в кафе и прилегающей к нему хозяйственной постройке. Площадь возгорания составила более 400 квадратных метров. Людей в кафе на момент возгорания не было.

5 ноября в Костроме сгорел ночной клуб «Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. В результате ЧП погибли 13 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

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Марина Совина
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