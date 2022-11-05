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23:44, 5 ноября 2022Россия

Кафе загорелось на горе Ай-Петри в Крыму

На горе Ай-Петри в районе поселка Охотничье в Крыму произошел пожар в кафе
СюжетПожар в Крыму

Фото: группа «ЧП Крым» во «ВКонтакте»

На горе Ай-Петри в районе поселка Охотничий произошел пожар. Об этом сообщается в группе «ЧП Крым» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев происшествия и ГУ МЧС в республике Крым.

Отмечается, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка. Площадь пожара составляет более 400 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. По предварительным данным, людей в кафе на момент возгорания не было.

Ранее сообщалось, что из 13 погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме опознаны 12 человек. Между локализацией и ликвидацией возгорания прошло более 15 часов.

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Екатерина Подвигина
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