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22:33, 5 ноября 2022Россия

Почти всех погибших при пожаре в клубе Костромы опознали

СК РФ: из 13 погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме опознали 12 человек

Фото: Пресс-служба СК РФ

Из 13 погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме опознаны 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Ранее сообщалось, что пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Между локализацией и ликвидацией возгорания прошло более 15 часов.

Пожар в «Полигоне», принадлежащем депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, начался около 02:30 ночи 5 ноября. Огонь охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. В настоящее время ведутся поиски еще четверых посетителей клуба.

Правоохранительным органам по горячим следам удалось задержать предполагаемого виновника пожара. Во время конфликта с другими посетителями заведения мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании. Известно, что он вернулся с Украины, где принимал участие в российской спецоперации.

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Екатерина Подвигина
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