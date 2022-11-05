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21:12, 5 ноября 2022Россия

Пожар в клубе в Костроме полностью потушили

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Между локализацией и ликвидацией возгорания прошло более 15 часов.

«Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, загорелся в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать предполагаемого виновника пожара. В ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании. Сообщалось, что он вернулся с Украины, где принимал участие в российской спецоперации.

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Марина Совина
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