Стало известно о получении Украиной менее половины обещанной Западом помощи

Financial Times: Украина получила менее половины обещанной Западом финансовой помощи

Западные страны передали Киеву менее половины обещанной ими помощи. Украина ожидает получения еще примерно 33 миллиардов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики.

«Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро», — пишет издание.

Уточняется, что США пока не передали Киеву около 12 миллиардов евро, а европейские институты «задолжали» примерно 17,5 миллиарда евро. По словам советника президента Украины Тимофея Милованова, выплаты от западных стран совершаются нестабильно. Он добавил, что партнеры Киева постоянно опаздывают с переводом средств.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном. Он отметил, что в ближайшее время запланирована встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, вероятно принятие важных решений об оказании дальнейшей поддержки Киеву.