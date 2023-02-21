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02:16, 21 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке к большой битве на двух фронтах

Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к битве на дипломатическом и военном фронтах
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ТСН заявил о подготовке к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном. Его слова приводит РБК.

Министр иностранных дел отметил, что в ближайшее время запланирована встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, вероятно принятие важных решений об оказании дальнейшей поддержки Киеву.

Кулеба подчеркнул, что в настоящее время необходима консолидация всех союзников, кто оказывает действенную помощь Украине.

13 февраля глава МИД Украины заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события». По его словам, в этот день в американском городе «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях». Министр не уточнил, что конкретно он понимает под «великими событиями».

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Марина Совина
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