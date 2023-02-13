МИД Украины пообещал «великие события» в годовщину начала спецоперации

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события»

В годовщину начала российской специальной военной операции (СВО) 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Политик отметил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — сказал глава украинского МИД.

На Западе захотели принять рекордную резолюцию Генассамблеи ООН

Ранее 13 февраля стало известно, что в Генассамблее ООН изучают предложенный западными странами проект очередной антироссийский резолюции «О принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Его авторы хотят добиться рекордной поддержки резолюции членами Генассамблеи, и для этого решили обойти острые углы, придав документу максимально миролюбивую тональность. При этом резолюция явно перекликается с мирным планом президента Украины Владимира Зеленского, предполагающим в том числе передачу Киеву территорий, включая Крым.

В предыдущей, пятой антироссийской резолюции ГА ООН, говорилось о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Тогда за документ проголосовали 143 государства ООН из 193, пять стран выступили против, еще 35 — воздержались, в том числе Китай.

Рассуждая о той резолюции, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал принятие документа «демократией под дулом пистолета в сговоре с председателем Генассамблеи». По его словам, лишь подобными методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН «поддержать Украину». «Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии», — констатировал он.

Украина захотела провести «мирный саммит» без России

В декабре Кулеба сообщал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН. Он уточнил, что Киев рассчитывает на участие в саммите главы Всемирной организации Антониу Гутерриша в качестве возможного посредника, поскольку тот зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек». «Каждая война заканчивается дипломатическим путем», — сказал он. При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после этого отметил, что идея «саммита мира» является пропагандистской пустышкой. По его мнению, подобное предложение представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада. При этом дипломат обратил внимание, что власти Украины видят мирное урегулирование конфликта только через капитуляцию Москвы, и именно поэтому представителей Москвы на саммит приглашать не собираются. Он также заявил, что мирный план, который предлагает Зеленский, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, Киев «всегда выступает с разными экстравагантными идеями».