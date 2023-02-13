Стало известно о подготовке в ООН рекордной антироссийской резолюции

РИА Новости: в Генассамблее ООН изучают проект антироссийской мирной резолюции по Украине

В Генассамблее ООН изучают предложенный западными странами проект очередной антироссийский резолюции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источники агентства во Всемирной организации рассказали, что документ готовится к годовщине начала специальной военной операции. Авторы резолюции «О принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине» хотят добиться рекордной поддержки резолюции членами Генассамблеи.

Генассамблея приняла уже пять антироссийских резолюций. Наибольшее число голосов набрал документ, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Тогда за него проголосовали 143 государства ООН из 193, пять стран выступили против, еще 35 — воздержались, в том числе Китай.

В новом проекте авторы решили обойти острые углы и придать документу максимально миролюбивую тональность. При этом резолюция явно перекликается с мирным планом Владимира Зеленского, предполагающим в том числе передачу Киеву территорий, включая Крым.

Рассуждая о прошлой резолюции ГА ООН, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал принятие документа «демократией под дулом пистолета в сговоре с председателем Генассамблеи». По его словам, лишь подобными методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН «поддержать Украину». «Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии», — констатировал он.

В декабре 2022 года пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной составляющей мирного плана по Украине является признание четырех новых регионов России. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно, добавил он.

Резолюции Генассамблеи ООН не являются обязательными к исполнению.