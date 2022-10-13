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01:10, 13 октября 2022Мир

Полянский назвал принятие резолюции в ООН «демократией под дулом пистолета»

Дмитрий Полянский назвал «демократией под дулом пистолета» принятие резолюции ГА ООН
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал принятие Генассамблеей резолюции, не признающей результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав РФ, «демократией под дулом пистолета». Об этом он написал в своем Twitter.

«Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи», — заявил Полянский. По его словам, лишь подобными методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН «поддержать Украину». «Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии», — констатировал он.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию 12 октября. Документ также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. В поддержку выступили 143 страны, пять государств проголосовали против, еще 35 — воздержались, в том числе Китай.

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Марина Совина
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