Полянский назвал принятие резолюции в ООН «демократией под дулом пистолета»

Дмитрий Полянский назвал «демократией под дулом пистолета» принятие резолюции ГА ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал принятие Генассамблеей резолюции, не признающей результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав РФ, «демократией под дулом пистолета». Об этом он написал в своем Twitter.

«Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи», — заявил Полянский. По его словам, лишь подобными методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН «поддержать Украину». «Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии», — констатировал он.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию 12 октября. Документ также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. В поддержку выступили 143 страны, пять государств проголосовали против, еще 35 — воздержались, в том числе Китай.