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23:26, 12 октября 2022Мир

В ООН приняли антироссийскую резолюцию

Генассамблея ООН приняла резолюцию против референдумов о вхождении новых регионов в РФ

Фото: Cia Pak / UN Photo / Globallookpress.com

Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, а также по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны, пять государств проголосовали против, еще 35 — воздержались.

Документ также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентной манипуляцией, подрывающей авторитет Генассамблеи и ООН в целом решение об открытой процедуре голосования по американской резолюции. Инициатива об открытом голосовании была выдвинута Албанией, решение было принято большинством голосов: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Россия настаивала на тайном голосовании.

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Марина Совина
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