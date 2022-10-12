В ООН приняли антироссийскую резолюцию

Генассамблея ООН приняла резолюцию против референдумов о вхождении новых регионов в РФ

Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, а также по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны, пять государств проголосовали против, еще 35 — воздержались.

Документ также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентной манипуляцией, подрывающей авторитет Генассамблеи и ООН в целом решение об открытой процедуре голосования по американской резолюции. Инициатива об открытом голосовании была выдвинута Албанией, решение было принято большинством голосов: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Россия настаивала на тайном голосовании.