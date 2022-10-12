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23:50, 12 октября 2022Мир

Китай воздержался от голосования по антироссийской резолюции в ООН

Китай воздержался от голосования по резолюции ГА ООН, не признающей референдумы

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Китай воздержался от голосования по резолюции Генассамблеи ООН, не признающей результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, а также по ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, передает РИА Новости.

По словам постпреда, представленный проект резолюции не поможет достичь деэскалации, возобновления диалога, а также не будет содействовать продвижению политического решения этого кризиса.

Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин обеспокоен ситуацией на Украине. «Срочно нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля», — добавил он.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию 12 октября. В поддержку выступили 143 страны, пять государств проголосовали против, еще 35 — воздержались.

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Марина Совина
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