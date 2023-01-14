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01:23, 14 января 2023Мир

В России назвали киевскую идею мирного саммита пропагандисткой пустышкой

Небензя назвал украинский саммит мира попыткой Киева понравиться странам Запада

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Предложение Украины провести саммит мира представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, передает ТАСС.

Он уличил украинские власти в попытке обыграть ситуацию так, что будто бы «мира не хочет именно Россия». По его словам, такое поведение связано с «неудобными вопросами о том, куда идут выделяемые Киеву деньги».

«Даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за красивой оберткой саммита мира скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество», — отметил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины. «Таких целей мы никогда не декларируем», — отметил дипломат.

Также российский постпред рассказал, что Украина превратилась в принадлежащую НАТО частную военную компанию. «Украине платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать», — указал дипломат. Он отметил, что в результате от этого страдает украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач.

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Марина Совина
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