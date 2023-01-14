В России заявили о превращении Украины в частную военную компанию НАТО

Постпред России Небензя заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО

Украина превратилась в принадлежащую НАТО частную военную компанию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, передает ТАСС.

«Украине платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать», — указал дипломат. Он отметил, что в результате от этого страдает украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач.

Небензя также заявил, что у Киева «сформировалась иллюзия» о возможности победить Россию на поле боя при нарастающей военной помощи НАТО.

В декабре 2022 года Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Дипломат обратил внимание, что настолько масштабная военная поддержка «не оказывалась ни одному государству в истории», а на вооружение Украины «менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО».