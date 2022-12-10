Небензя обвинил США и в Европу в противостоянии России на Украине

Постпред Небензя задал вопрос в Совбезе ООН, украинцы ли противостоят армии России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Соответствующий вопрос он задал на заседании Совбеза, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что настолько масштабная военная поддержка «не оказывалась ни одному государству в истории». Он напомнил, что объем помощи США Украине с начала октября составляет 40 миллиардов долларов. Вместе с тем Евросоюз и Великобритания выделяют Киеву миллиарды долларов.

По словам Небензя, на вооружение Украины «менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО». «Возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране?», — спросил в ходе выступления Небензя.

Постпред также предупредил США и страны Запада о последствиях за участие в наведении украинского оружия. Он заявил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании установок HIMARS на Украине, наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников. Дипломат подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все подобные действия США и их союзников, «они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия».