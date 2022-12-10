Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 10 декабря 2022Мир

Небензя обвинил США и в Европу в противостоянии России на Украине

Постпред Небензя задал вопрос в Совбезе ООН, украинцы ли противостоят армии России

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Соответствующий вопрос он задал на заседании Совбеза, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что настолько масштабная военная поддержка «не оказывалась ни одному государству в истории». Он напомнил, что объем помощи США Украине с начала октября составляет 40 миллиардов долларов. Вместе с тем Евросоюз и Великобритания выделяют Киеву миллиарды долларов.

По словам Небензя, на вооружение Украины «менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО». «Возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране?», — спросил в ходе выступления Небензя.

Постпред также предупредил США и страны Запада о последствиях за участие в наведении украинского оружия. Он заявил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании установок HIMARS на Украине, наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников. Дипломат подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все подобные действия США и их союзников, «они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России предупредили США о последствиях за наведение украинского оружия
Подпольщик сообщил о переброске техники ВСУ вблизи Николаева
В России высказались о последствиях «накачки» Украины оружием
Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу Флойда
В США заявили о бедственном положении британцев
Иммунолог назвала эффективные способы привыкнуть к холоду
Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на разных участках фронта
В программе Мясникова раскрыли главные правила избавления от лишнего веса
В Японии предупредили о негативных последствиях антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.