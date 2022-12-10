Небензя предупредил США о последствиях за наведение украинского оружия

Небензя заявил, что участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США и страны Запада о последствиях за участие в наведении украинского оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Совбеза всемирной организации дипломат заявил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании установок HIMARS на Украине, наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

Небензя подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все подобные действия США и их союзников, «они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия».

Ранее Василий Небензя заявил, что в случае, если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия намерена сделать это военным путем. По его словам, последние шаги украинских властей не оставляют сомнений в их «преступной человеконенавистнической природе».

