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21:48, 6 декабря 2022Мир

Небензя заявил о возможности устранить угрозу с Украины военным путем

Небензя: если угроза с Украины не устранится миром, Россия сделает это военным путем

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае, если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия намерена сделать это военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, последние шаги украинских властей не оставляют сомнений в их «преступной человеконенавистнической природе».

Дипломат напомнил, что страны Запада в течение нескольких лет закрывали глаза на преступления Киева против украинцев, преступления в республиках Донбасса, гонения против русскоязычного населения.

«Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным», — заключил Небензя.

Ранее Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН. Темой заседания станут западные поставки оружия на Украину. «Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке», — отметил Небензя.

Марина Совина
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