Небензя: Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине

Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Темой заседания станут западные поставки оружия на Украину. «Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад», — отметил дипломат.

По его словам, транснациональные преступные группировки участвуют в контрабанде вооружений и отмывании средств. «Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря», — заключил Небензя.

Ранее США решили усилить надзор над переданным Украине оружием, чтобы не допустить военной контрабанды, однако эти действия пока безуспешны. Наблюдатели за все время конфликта смогли провести лишь две проверки и проинспектировать только десять процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия, отправленного Киеву и размещенного на оружейных складах.