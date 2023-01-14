Небензя заявил об отсутствии у России цели деукраинизации Украины

Небезнзя: Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности Украины

Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: "Что же необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?" Этот вопрос тем более закономерен в условиях, когда киевский режим и его западные спонсоры пытаются представить дело так, как будто целью специальной военной операции России является уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация, Таких целей мы никогда не декларируем», — отметил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, Россия воюет не с украинским народом, а с «преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины».

Небензя отметил, что закончить специальную военную операцию «можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны». При этом постпред РФ при ООН подчеркнул, что Россия готова к сценарию, при котором цели СВО выполнили бы мирным путем.

В ходе выступления Василий Небензя также заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО.