Путин предложил помочь использующим передовое российское оборудование компаниям

Путин предложил дать налоговые льготы покупающим российское сложное оборудование компаниям

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дополнительно помочь компаниями, которые закупают отечественное высокотехнологичное оборудование. Прямую трансляцию речи главы государства ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

Он напомнил, что с этого года российские предприятия могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль при закупке отечественных IT-решений и продукции с использованием искусственного интеллекта. Такая налоговая льгота должна действовать и в отношении компаний, которые используют сложное оборудование российского производства.

Президент поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования, а также по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

Ранее в ходе выступления Путин заявил, что российская экономика вышла на новый цикл роста, а его структура обретает качественно иной характер. Глава государства пообещал, что приоритетом станет не экспорт сырья, как в предыдущие годы, а производство высокотехнологичного оборудования.