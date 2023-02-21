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13:31, 21 февраля 2023Экономика

Путин предложил помочь использующим передовое российское оборудование компаниям

Путин предложил дать налоговые льготы покупающим российское сложное оборудование компаниям

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дополнительно помочь компаниями, которые закупают отечественное высокотехнологичное оборудование. Прямую трансляцию речи главы государства ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

Он напомнил, что с этого года российские предприятия могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль при закупке отечественных IT-решений и продукции с использованием искусственного интеллекта. Такая налоговая льгота должна действовать и в отношении компаний, которые используют сложное оборудование российского производства.

Президент поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования, а также по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

Ранее в ходе выступления Путин заявил, что российская экономика вышла на новый цикл роста, а его структура обретает качественно иной характер. Глава государства пообещал, что приоритетом станет не экспорт сырья, как в предыдущие годы, а производство высокотехнологичного оборудования.

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Платон Щукин
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