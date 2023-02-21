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23:14, 21 февраля 2023Мир

В США призвали начать проверять умственные способности кандидатов в президенты

Конгрессмен Десжарлаис призвал проверять умственные способности кандидатов в президенты

Фото: Andy Feliciotti / Unsplash

Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис призвал начать проверять умственные способности кандидатов в президенты и вице-президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американский народ заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность нашей страны, были компетентны в ментальном плане», — приводит слова конгрессмена агентство.

Подобная инициатива вызвана намерением действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок, невзирая на информацию о его проблемах со здоровьем. Для внесения соответствующих поправок в конституцию Соединенных Штатов потребуется одобрение двух третей обеих палат конгресса.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил о сокрытии правды о состоянии здоровья Байдена. Он подчеркнул необходимость обязать политика пройти когнитивный тест. По словам Джексона, большинство американцев замечают, что ментальное здоровье президента находится в полном упадке.

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Варвара Кузьмина
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