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07:36, 19 февраля 2023Мир

Бывший врач Белого дома усомнился в отчете о здоровье Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон заявил, что Белый дом скрывает правду о здоровье Джо Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом скрывает истинную информацию о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Это в эфире Fox News предположил бывший личный врач Барака Обамы и Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Он усомнился в утверждении, что нынешний американский лидер полностью здоров и не страдает склерозом или болезнью Паркинсона.« Большинство американцев видят, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке», — указал он.

Джексон отметил, что в распространенном в СМИ отчете не говорилось о прохождении Байденом когнитивных тестов. «Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы президент прошел этот тест и обнародовал результаты», — сказал врач.

17 февраля врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что Байден прошел ежегодное медицинское освидетельствование. По его результатам видно, что Байден остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», который в состоянии исполнять свои обязанности.

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Марина Совина
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