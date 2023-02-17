Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена

Врач Белого дома О'Коннор: Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента

Президент США Джо Байден здоров и в состоянии исполнять свои обязанности, говорится в заключении врача Белого дома Кевина О'Коннора по итогам ежегодного медицинского освидетельствования.

Отмечается, что американский лидер остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной». По словам О'Коннора, глава Белого дома в состоянии успешно исполнять свои обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего.

В ноябре официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах Байдена пройти ежегодную оценку здоровья. Она подчеркнула, что состояние его здоровья хорошее, президент поддерживает активный образ жизни. Байден также сообщал о планах пройти регулярный медицинский осмотр.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории, 20 ноября ему исполнилось 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи.