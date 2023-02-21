В Россию хлынули товары из Киргизии

«Точка»: продавцы маркетплейсов увеличили закупки товаров в Киргизии и Белоруссии

Продавцы, работающие на российских маркетплейсах, в прошлом году значительно увеличили закупки товаров в Киргизии и Белоруссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финтех-компании «Точка».

На долю Киргизии пришлось 11 процентов реализованной в e-commerce продукции. В 2022 году страна смогла войти в топ-5 поставщиков для продавцов маркетплейсов. Также в Россию хлынули товары из Белоруссии.

Доля этой страны выросла до 25 процентов против 13 процентов в 2021 году и 11 процентов в 2020-м. По словам источника, через Белоруссию и Киргизию продавцы завозят в основном продукцию в рамках параллельного импорта.

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на маркетплейсы Китая после отказа от сотрудничества со стороны западных торговых площадок, таких как Amazon и eBay, заявил ранее депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

Свое предложение депутат обосновал тем, что китайский онлайн-рынок в десять раз превышают американский по объемам, и покупки онлайн там совершает более одного миллиарда человек.