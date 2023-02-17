В Госдуме предложили российскому бизнесу торговать на маркетплейсах Китая

Депутат Госдумы Гаврилов предложил российскому бизнесу торговать на маркетплейсах Китая

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на маркетплейсы Китая после отказа от сотрудничества со стороны западных торговых площадок, таких как Amazon и eBay, считает депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов. Его слова приводят «Ведомости».

«Продавцам из России стоит обратить внимание на рынки электронной коммерции Китая. Мы крайне заинтересованы в допуске российских предпринимателей на китайские маркетплейсы, такие как Taobao, Pinduoduo, Tmall, JD и другие маркетплейсы материкового Китая и Азиатского региона, которые в значительной степени превышают по своему обороту отказавшиеся от взаимодействия с Россией Amazon и eBay», — сказал Гаврилов.

Свое предложение депутат обосновал тем, что китайский онлайн-рынок в десять раз превышают американский по объемам, и покупки онлайн там совершает более одного миллиарда человек.

При этом Гаврилов отметил необходимость развития отечественных маркетплейсов, которые в перспективе могли бы выйти на международный рынок. По его словам, «необязательно, чтобы национальный агрегатор торговал товарами только своей страны», а в пример привел AliExpress, который является одним из лидеров продаж в России. Логистическую же проблему, по мнению депутата, можно решить через «Почту России», которая уже сотрудничает с китайской торговой площадкой JD.com.

В марте Amazon и eBay сообщили о прекращении отправок товаров в Россию на фоне военного конфликта на Украине. Amazon также отключил россиян от своего стримингового сервиса Prime Video.