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17:12, 17 февраля 2023Экономика

В Госдуме предложили российскому бизнесу торговать на маркетплейсах Китая

Депутат Госдумы Гаврилов предложил российскому бизнесу торговать на маркетплейсах Китая

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на маркетплейсы Китая после отказа от сотрудничества со стороны западных торговых площадок, таких как Amazon и eBay, считает депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов. Его слова приводят «Ведомости».

«Продавцам из России стоит обратить внимание на рынки электронной коммерции Китая. Мы крайне заинтересованы в допуске российских предпринимателей на китайские маркетплейсы, такие как Taobao, Pinduoduo, Tmall, JD и другие маркетплейсы материкового Китая и Азиатского региона, которые в значительной степени превышают по своему обороту отказавшиеся от взаимодействия с Россией Amazon и eBay», — сказал Гаврилов.

Свое предложение депутат обосновал тем, что китайский онлайн-рынок в десять раз превышают американский по объемам, и покупки онлайн там совершает более одного миллиарда человек.

При этом Гаврилов отметил необходимость развития отечественных маркетплейсов, которые в перспективе могли бы выйти на международный рынок. По его словам, «необязательно, чтобы национальный агрегатор торговал товарами только своей страны», а в пример привел AliExpress, который является одним из лидеров продаж в России. Логистическую же проблему, по мнению депутата, можно решить через «Почту России», которая уже сотрудничает с китайской торговой площадкой JD.com.

В марте Amazon и eBay сообщили о прекращении отправок товаров в Россию на фоне военного конфликта на Украине. Amazon также отключил россиян от своего стримингового сервиса Prime Video.

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Данил Дмитриев
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