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Amazon прекратит отправку товаров в Россию

Bloomberg сообщило, что Amazon прекратит отправку товаров в Россию

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Одна из крупнейших компаний США Amazon прекратит отправку товаров в Россию, сообщило агентство Bloomberg.

Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video, уточняет агентство.

Накануне, 8 марта, Amazon прекратила прием новых клиентов облачных сервисов из России и Белоруссии. «Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) больше не принимает новых клиентов из России и Белоруссии», — говорится в заявлении компании.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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