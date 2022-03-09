Bloomberg сообщило, что Amazon прекратит отправку товаров в Россию

Одна из крупнейших компаний США Amazon прекратит отправку товаров в Россию, сообщило агентство Bloomberg.

Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video, уточняет агентство.

Накануне, 8 марта, Amazon прекратила прием новых клиентов облачных сервисов из России и Белоруссии. «Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) больше не принимает новых клиентов из России и Белоруссии», — говорится в заявлении компании.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.