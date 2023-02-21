Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 21 февраля 2023Россия

В Госдуме прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ

Депутат Швыткин: думаю, приостановка участия России в ДСНВ не приведет к гонке вооружений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) не приведет к гонке ядерных вооружений. Такое мнение выразил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«К гонке ядерных вооружений, я думаю, это не приведет. Договор СНВ-3 заканчивает свое существование в 2026 году. (...) Договор, который распространяется на ядерное вооружение и соответствующее проведение инспекций по оборонным объектам обоих государств, сейчас приостанавливается», — прокомментировал парламентарий.

Депутат отметил, что приостановка участия в ДСНВ также связана с политикой Франции и Великобритании, которые начали проявлять агрессию в отношении России. Необходимость увеличения боезарядов и носителей России будет напрямую зависеть от того, какую политику в дальнейшем выберут эти страны, добавил Швыткин.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России назвали главный сигнал Западу в послании Путина
Бывший муж Бузовой показал окровавленную голову во время пересадки волос
Бывший замглавы разведки НАТО ответил на обращение Путина
Мужчина с самым длинным именем в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса
Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
В Госдуме высказались о переменах в социальной сфере после послания Путина
В Польше предположили мирное решение украинского конфликта в 2023 году
Стало известно о проблемах со зрением у Костомарова
США призвали Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ
Силуанов пообещал не повышать дефицит бюджета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.