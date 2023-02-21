В Госдуме прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ

Депутат Швыткин: думаю, приостановка участия России в ДСНВ не приведет к гонке вооружений

Приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) не приведет к гонке ядерных вооружений. Такое мнение выразил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«К гонке ядерных вооружений, я думаю, это не приведет. Договор СНВ-3 заканчивает свое существование в 2026 году. (...) Договор, который распространяется на ядерное вооружение и соответствующее проведение инспекций по оборонным объектам обоих государств, сейчас приостанавливается», — прокомментировал парламентарий.

Депутат отметил, что приостановка участия в ДСНВ также связана с политикой Франции и Великобритании, которые начали проявлять агрессию в отношении России. Необходимость увеличения боезарядов и носителей России будет напрямую зависеть от того, какую политику в дальнейшем выберут эти страны, добавил Швыткин.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.