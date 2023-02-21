Австралийская журналистка рассмеялась до слез от оговорок Байдена

Ведущая Sky News Панахи рассмеялась до слез после просмотра подборки оговорок Байдена

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи (Rita Panahi) не сдержала слезы после просмотра ролика, в котором собраны наиболее известные оговорки президента США Джо Байдена. Фрагмент эфира опубликован на сайте телеканала.

Панахи вместе с соведущими обсуждала итоги обследования Байдена, согласно которым он может эффективно работать на своем посту. Согласно медицинскому заключению, политик здоров и не страдает склерозом и болезнью Паркинсона.

Журналистка подчеркнула, что «чрезвычайно детальное» неврологическое обследование Байдена не установило у него никаких признаков снижения когнитивных способностей. Зрителям показали подборку оговорок Байдена, после просмотра которой австралийская ведущая рассмеялась до слез.

«Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий», — заключила Панахи.

