Президент Литвы выступил с посланием к западным странам по Украине

Президент Литвы Науседа призвал переступить «красные линии» по поставкам оружия Украине

Западным странам нужно решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине, заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью CNN.

Он выступил с посланием. «Не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — обратился политик к Западу. Глава Литвы добавил, что на встрече в Варшаве намерен обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и «особенно безопасность восточного фланга» НАТО.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты приветствуют решение союзников передать истребители Украине.