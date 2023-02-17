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22:25, 17 февраля 2023Мир

Белый дом высказался о передаче истребителей Украине

Белый дом: США приветствовали бы решение союзников передать истребители Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Соединенные Штаты приветствовали бы решение союзников передать истребители Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

В администрации президента США Джо Байдена высказались о передаче боевых самолетов союзников Украине. По словам Кирби, Вашингтон никогда не диктовал партнерам, что они могут делать, а что нет. «Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это», — отметил он.

В четверг, 16 февраля, ряд американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину истребители и дальнобойные ракеты. Они считают, что администрация должна инициировать начало обучения украинских пилотов истребителей.

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Марина Совина
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