Белый дом высказался о передаче истребителей Украине

Белый дом: США приветствовали бы решение союзников передать истребители Украине

Соединенные Штаты приветствовали бы решение союзников передать истребители Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

В администрации президента США Джо Байдена высказались о передаче боевых самолетов союзников Украине. По словам Кирби, Вашингтон никогда не диктовал партнерам, что они могут делать, а что нет. «Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это», — отметил он.

В четверг, 16 февраля, ряд американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину истребители и дальнобойные ракеты. Они считают, что администрация должна инициировать начало обучения украинских пилотов истребителей.