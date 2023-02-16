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20:37, 16 февраля 2023Мир

Сенат США призвал Байдена поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты

Сенаторы США призвали Байдена поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Ряд американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину истребители и дальнобойные ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следующее, что нужно Украине — это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел», — заявил сенатор-демократ Линдси Грэм, добавив, что администрация Байдена должна инициировать начало обучения украинских пилотов истребителей.

Отмечается, что призыв Грэма поддержал сенатор от Республиканской партии Ричард Блюменталь, который в свою очередь настаивает на отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS, радиус действия которых составляет 300 километров.

Ранее журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров. Журналист также утверждал, что находящаяся на территории одной из стран НАТО американская база помогает Украине осуществлять нацеливание артиллерии на российские войска.

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Глеб Бажуткин
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