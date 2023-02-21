Экс-президент Трамп заявил, что будущая помощь Киеву от США затягивает конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой помощи Украине грозит негативными последствиями. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении перед сторонниками в штате Флорида Трамп осудил финансовую помощь США Украине и подчеркнул, что будущая поддержка Киева только затягивает конфликт. Экс-президент выразил уверенность, что урегулировал бы кризис в стране за сутки.

«Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей», — отметил он.

Политик добавил, что кризис на Украине «должен быть разрешен немедленно».