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04:54, 21 февраля 2023Мир

Трамп осудил финансовую помощь США Украине

Экс-президент Трамп заявил, что будущая помощь Киеву от США затягивает конфликт на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой помощи Украине грозит негативными последствиями. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении перед сторонниками в штате Флорида Трамп осудил финансовую помощь США Украине и подчеркнул, что будущая поддержка Киева только затягивает конфликт. Экс-президент выразил уверенность, что урегулировал бы кризис в стране за сутки.

«Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей», — отметил он.

Политик добавил, что кризис на Украине «должен быть разрешен немедленно».

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Марина Совина
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