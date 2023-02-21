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10:13, 21 февраля 2023Из жизни

Мужчина потерял память и отправился искать умершую два года назад жену

Потерявший память житель Китая отправился на поиски умершей жены

Фото: Shutterstock

Житель китайского города Шанхай потерял память в результате перенесенного инсульта и отправился на поиски умершей два года назад жены. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Чжан перенес инсульт, который привел к потере памяти и спутанности сознания. В результате мужчина забыл, что его жена умерла два года назад. Он считал ее живой и отправился искать, так как подумал, что она заблудилась по дороге домой.

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На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как Чжан идет вдоль велодорожки, останавливается, чтобы осмотреться, после чего продолжает путь. Когда сотрудники полиции нашли его на улице, они не могли понять, что он делает. В конце концов его отвели в отделение полиции и опросили. Оказалось, что мужчина прошел 20 километров, прежде чем был замечен полицейскими.

Видео опроса мужчины в полицейском участке стало вирусным в соцсетях. «С кем вы живете?» — спрашивает полицейский. «С моей женой», — отвечает мужчина. «Разве ваша жена не умерла? У нас есть такие данные», — говорит сотрудник правоохранительных органов. «Нет, нет. Разве она не была здесь только что?» — отвечает китаец. Полицейский спрашивает Чжана, где, по его мнению, находится жена. На это мужчина заявил, что она сидит рядом с ним. «Я отправился домой раньше нее», — добавил он.

В ходе опроса выяснилось, что у Чжана нет детей. Он скучал по умершей жене и начал думать, что она еще жива. Сотрудник полиции сопроводил мужчину домой.

История мужчины тронула миллионы пользователей китайских соцсетей. «Должно быть, ему очень грустно, поэтому он отказывается признавать правду о смерти жены», — отметил один из пользователей. «Это душераздирающая история. Она заставляет меня поверить в вечную любовь», — заявил автор еще одного комментария. «Забыл обо всем, но только не о своей любви. Это похоже на историю из сказки», — написал другой пользователь.

Ранее сообщалось, что в США мужчина попал в аварию на мотоцикле, потерял память и заново влюбился в свою жену. После этого он во второй раз женился на супруге.

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Алиса Дмитриева
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