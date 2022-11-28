Мужчина потерял память из-за аварии и во второй раз женился на своей супруге

ABC 13: в США мужчина потерял память из-за аварии и во второй раз женился на супруге

В США мужчина попал в аварию на мотоцикле, потерял память и заново влюбился в свою жену. О том, как он во второй раз женился на супруге, пишет ABC 13.

Кристи и Эндрю Маккензи женаты 37 лет. Супруги любят вместе путешествовать на мотоцикле, и в одну из таких поездок они попали в ДТП. Из-за того, что автомобиль проехал на красный свет, Маккензи врезались в него, и от столкновения их отбросило на 15 метров. «Тогда я думала только о том, в порядке ли мой муж», — вспоминает Кристи.

Пострадавшие получили серьезные травмы: переломы костей, внутреннее кровотечение и сотрясение мозга. Прибывшие на место аварии парамедики обнаружили Эндрю без сознания и решили доставить его и Кристи в больницу по воздуху для срочной операции.

Через три дня мужчина пришел в себя: он был уверен, что на дворе 1993 год, и не помнил почти 30 лет своей жизни. Эндрю не узнал своих дочерей, но при этом помнил, что у него есть супруга. Он считал, что она работала в больнице. «Одно из первых, что я помню, — это обеспокоенная моим состоянием Кристи в инвалидном кресле у моей больничной койки», — рассказал Маккензи.

Чтобы помочь мужу быстрее восстановить ход событий, Кристи попросила перевести ее к нему в палату. Спустя 11 дней пару выписали и назначили длительный курс реабилитации. После того как супруги снова смогли ходить без посторонней помощи, они отправились отдыхать на пляж всей семьей. Там Эндрю сделал жене предложение во второй раз, и они подтвердили данные ранее клятвы.

По словам Кристи, она тяжело переживает потерю памяти Эндрю, но остается благодарной судьбе за то, что они выжили. «Мы есть друг у друга, и это все, что имеет значение», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заново влюбилась в своего супруга после того, как упала с гребной лодки, ударилась головой и потеряла память. «Обескураженная и подавленная, я ежедневно плакала. Муж никогда не критиковал, он только подбадривал меня», — рассказала она.

